В США за сутки застрелили двух рэперов

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Происшествия

Рэп-исполнителя Трейвона Смарта (псевдоним Jimmy Wopo) застрелили в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает CBS.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь. Смарта и его спутника доставили в больницу с огнестрельными ранениями, однако спасти их не удалось.

Менеджер исполнителя подтвердил на своей странице в Facebook информацию о гибели Jimmy Wopo. 

Ранее в Майами убили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, пишет RT.

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