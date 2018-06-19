В США за сутки застрелили двух рэперов

21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь. Смарта и его спутника доставили в больницу с огнестрельными ранениями, однако спасти их не удалось.

Менеджер исполнителя подтвердил на своей странице в Facebook информацию о гибели Jimmy Wopo.

Ранее в Майами убили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, пишет RT.