В Татарстане погибли два рыбака, которые уплыли на оторвавшейся льдине

Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru. Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru.

Найденного живым рыбака госпитализировали с переохлаждением. Личности погибших устанавливаются. Предполагается, что это 59-летний отец и 36-летний сын.

Всего к поисковым работам привлекли 147 человек, 35 ед. техники, в том числе от МЧС 88 человек, 20 ед. техники. Рыбаков ищут с помощью вертолета МЧС России Ми-8, суден на воздушной подушке и беспилотного летательного аппарата. Поисково-спасательная операция продолжается.