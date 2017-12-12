В Татарстане погибли два рыбака, которые уплыли на оторвавшейся льдине

11 декабря 2017 года в 16:22 в Набережных Челнах на реке Кама оторвалась льдина с пятью рыбаками. Через час сотрудникам МЧС удалось спасти одного из них, 47-летнего мужчину. Утром 12 декабря спасатели нашли тела двоих погибших.
Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru.
Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru.
Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru.
Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru.
Поисково-спасательная операция на реке. Фото: 16.mchs.gov.ru.
Найденного живым рыбака госпитализировали с переохлаждением. Личности погибших устанавливаются. Предполагается, что это 59-летний отец и 36-летний сын.
Всего к поисковым работам привлекли 147 человек, 35 ед. техники, в том числе от МЧС 88 человек, 20 ед. техники. Рыбаков ищут с помощью вертолета МЧС России Ми-8, суден на воздушной подушке и беспилотного летательного аппарата. Поисково-спасательная операция продолжается.
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