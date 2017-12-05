В центре Барнаула проведут массовый зимний флешмоб

В Барнауле 8 декабря проведут масштабный флешмоб, посвященный празднику "Алтайская зимовка", сообщает "Алтайтурцентр". Жители города выстроятся в огромное сердце на Нулевом километре.
Флешмоб начнется в 18:00. На Нулевом километре студенты проведут молодежную акцию — они создадут большое "Сердце Зимовки".
По словам организаторов, большое "Сердце Зимовки" "забьется" ровно за неделю до главных мероприятий праздника открытия зимнего туристического сезона и даст старт "Алтайской зимовки".
Справка
Праздник "Алтайская зимовка", посвященный прилету лебедей, официально открывает зимний туристический сезон в Алтайском крае. В этом году праздник "Алтайская зимовка" будет длиться с 16 по 17 декабря.
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