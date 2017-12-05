В центре Барнаула проведут массовый зимний флешмоб

Флешмоб начнется в 18:00. На Нулевом километре студенты проведут молодежную акцию — они создадут большое "Сердце Зимовки".

По словам организаторов, большое "Сердце Зимовки" "забьется" ровно за неделю до главных мероприятий праздника открытия зимнего туристического сезона и даст старт "Алтайской зимовки".

Справка

Праздник "Алтайская зимовка", посвященный прилету лебедей, официально открывает зимний туристический сезон в Алтайском крае. В этом году праздник "Алтайская зимовка" будет длиться с 16 по 17 декабря.