В ЦИК поступило около 60 заявок от желающих стать президентом России

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что впервые за последние годы наблюдается огромное число желающих стать президентом. По словам Шевченко, к концу декабря в комиссию поступило уже около 60 заявок по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, передает РИА Новости.
"За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах", — сказал Шевченко.
Как он пояснил, партиям для того, чтобы выдвинуть список кандидатов на парламентские выборы, нужно подать список документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.
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