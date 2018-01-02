В ЦИК поступило около 60 заявок от желающих стать президентом России

"За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах", — сказал Шевченко.

Как он пояснил, партиям для того, чтобы выдвинуть список кандидатов на парламентские выборы, нужно подать список документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.