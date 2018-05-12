В Турции назвали дату запуска газопровода в обход России

Трансанатолийский газопровод (TANAP) введут в эксплуатацию 12 июня, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, пишут РИА Новости.
Трубопровод TANAP, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, проложат от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Он вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.
Ожидается, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд кубических метров газа в год. Около 6 млрд кубометров будут поставлять в Турцию, а остальное — в Европу.
После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
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