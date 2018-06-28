Вертолет сбросил более 100 тонн воды на горящие склады в Алма-Ате

Пожар на складах в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района начался около 06:00, пишут "Вести". Сначала площадь возгорания составляла порядка 3 тысяч квадратных метров. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь охватил семь из 13 ангаров. В 9:06 пожар удалось локализовать на площади более 17 тысяч квадратных метров.

Продолжается ликвидация возгорания. В ней участвуют 75 сотрудников и более 20 единиц спецтехники службы пожаротушения Алматы, а также вертолет "Казавиаспаса", сообщает "Интерфакс".