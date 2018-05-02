Ветер, ветер, ты могуч: порывы в Алтайском крае достигнут 22 м/с

Сегодня, 08:57.
Жизнь

В Алтайском крае 2 мая еще больше усилится ветер, по региону пройдут дожди и грозы, сообщают синоптики. Погода останется теплой, но температура начнет падать.  

Дождь и ветер.
Дождь и ветер. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Алтайский край

По всей территории пройдут дожди, на юге - сильные с грозами. 

Ветер восточный, 5-10 м/с, с усилением в течение дня до 11-16 м/с, на юге - до 17-22 м/с. 

Температура воздуха - +11 +16.

Барнаул

 К концу дня ожидается дождь.

Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура - +11 +13.

В предыдущие два дня столбики термометров в крае поднимались до +20 и даже выше. 

Региональный МЧС предупреждает, что в сухую и ветреную погоду нужно быть осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются и они неуправляемы. Остановить такой пожар непросто.

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