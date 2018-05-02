Ветер, ветер, ты могуч: порывы в Алтайском крае достигнут 22 м/с

Алтайский край

По всей территории пройдут дожди, на юге - сильные с грозами.

Ветер восточный, 5-10 м/с, с усилением в течение дня до 11-16 м/с, на юге - до 17-22 м/с.

Температура воздуха - +11 +16.

Барнаул

К концу дня ожидается дождь.

Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура - +11 +13.

В предыдущие два дня столбики термометров в крае поднимались до +20 и даже выше.

Региональный МЧС предупреждает, что в сухую и ветреную погоду нужно быть осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются и они неуправляемы. Остановить такой пожар непросто.