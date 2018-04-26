Виновные в обрушении куска фасада на голову барнаульца могут избежать наказания

Семья пострадавшего и его адвокат уже рассказывали altapress.ru о том, как, по их мнению, затягивалось расследование дела. Первое время после травмы Дмитрий провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной. Ему пришлось восстанавливать здоровье целый год.

К чему пришло следствие?

За время расследования провели две строительных экспертизы. Первая установила вину подрядчика — компании "Строй-Гарант", которая ремонтировала фасад дома в 2012 году. Несмотря на это заключение, следствие провело вторую экспертизу на соответствие выполненных работ и потраченных средств. Там было сказано, что "установить виновника не представляется возможным".

14 марта 2018 года прокуратура потребовала от УК "ЖЭУ №40 города Барнаула" 1 млн рублей компенсации за травмы барнаульца. Но иск подали в гражданском порядке, в уголовном деле виновника по-прежнему не было. Кроме того, УК банкротится с мая 2017 года. Дмитрий и его родные уверены, что никаких выплат не будет и называют это решение прокуратуры "пощечиной".

Марина Галецкая,

сестра пострадавшего:

— Мы жаловались во все инстанции, даже президенту писали. Все впустую. Прокурор Железнодорожного района мне лично говорил: "Мне жаль, но то, что произошло — несчастный случай". В итоге перед выборами дело внезапно передали в СУ СКР.

К Следкому у Галецких и их адвоката претензий нет. Следователь, по их словам, добросовестно ведет дело, вызывает свидетелей на допросы.

Успеть за две недели

Но появилась другая проблема — следователь может не успеть передать дело в суд. Дело в том, что 10 мая истекает срок давности по инкриминируемой в деле статье.

Ольга Кобелева,

адвокат Дмитрия Галецкого:

— Сейчас следователь пытается догнать уходящий поезд. Но за прошедшие с момента передачи дела 1,5 месяца нереально сделать объем работы, который должны были выполнить полиция и прокуратура в течение двух лет.

Адвокат пыталась добиться, чтобы дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Там срок давности более длительный.

Ольга Кобелева,

адвокат Дмитрия Галецкого:

— Следователь мне говорил, что да, дело изначально надо было расследовать по 238-й статье. Теоретически он может его переквалифицировать, но это потом будет проверять прокуратура. На мой взгляд, он вынужден соблюдать межведомственные интересы: то есть не обидеть надзорное ведомство. СКР и прокуратура — это две структуры, которые стараются не навредить друг другу.

По словам адвоката, если до 10 мая не будет готово обвинительное заключение по делу, его придется приостановить. Затем межведомственная комиссия с руководством краевого СКР и прокуратуры будет решать, что делать: закрывать дело или переквалифицировать. Галецкие боятся, что вопрос решится не в их пользу.

Дмитрий Галецкий,

пострадавший:

— Здесь нет и не может быть ответственности какого-то одного человека. Привлекать надо не какого-то рядового сотрудника УК, как это обычно происходит, а руководство компании, затем подрядчика и так далее по цепочке до городских чиновников, которые не проконтролировали выполнение работ. Это все, видимо, из области фантастики. Но должна же быть какая-то социальная справедливость? У меня здоровья уже нет. Инвалидность не дают, конечно, но всю жизнь теперь на лекарствах. Мне бы хотелось, чтобы кто-то за это ответил, и чтобы впредь с другими людьми такого не происходило.

Что говорят в Следкоме?

Altapress.ru обратился в СУ СКР по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пояснили, что следователь ведет сбор доказательств для предъявления обвинения одному из сотрудников управляющей компании по более тяжкой статье УК РФ.

Освобождение от уголовной ответственности за истечением срока давности возможно только с согласия подозреваемого и обвиняемого при полном признании вины, заверили в Следкоме. В противном случае предварительное и судебное следствие проводится дальше.