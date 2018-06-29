Visa отчиталась, сколько потратили иностранные болельщики на ЧМ-2018

Иностранцы — держатели платежных карт Visa — в первые дни ЧМ-2018 по футболу потратили больше всего денег в Москве — 1,7 млрд рублей.
Следующими городами по размеру трат иностранных болельщиков стали Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.), говорится в сообщении платежной системы.
Больше всего потратили болельщики из США, на втором месте — Китай, на третьем — Мексика, а наименьшие расходы зафиксированы у туристов из Королевства Тонга. Средний чек иностранцев составил 3575 рублей.
Чаще всего иностранные болельщики тратили деньги на гостиницы, затем одежду, рестораны и кафе. Самый большой средний чек отмечен в категории люксовых товаров (23 000 руб.), далее следуют гостиничные услуги (15 000 руб.) и одежда (8 000 руб.).
Лидером по размеру транзакций среди стадионов стали "Лужники", где зрители потратили 139 млн руб., из которых на иностранцев приходится 71 млн руб., на граждан России — 68 млн руб, пишут "Ведомости". Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб.).
Самым "дорогим" матчем с точки зрения размера платежей стал матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках". Эту игру посетили туристы из 123 стран мира. На втором месте с отрывом всего в 5% — матч между сборными Германии и Мексики, который также прошел в "Лужниках" 17 июня. Его посетили туристы из 116 стран мира. Размер среднего чека на стадионах составил 1682 руб.
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