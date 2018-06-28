Стало известно, будет ли Путин смотреть матч Россия — Испания

Президент РФ Владимир Путин намерен поболеть за российскую национальную сборную в ее матче с командой Испании, сообщает ТАСС.
Но пока не решил, поедет ли он на стадион, заявил глава государства рассказал журналистам, задавшим ему вопрос о предстоящем 1 июля матче.
"Я точно буду смотреть, буду болеть", — сказал Путин. "Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю", — добавил он.
Национальная сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники", на самой большой арене мирового первенства.
Известно, что на игру прилетит король Испании Филипп VI — болеть за "Красную фурию" (так называют сборную Испании).
Напомним, ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.
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