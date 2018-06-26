Ученые выяснили, что лошади понимают человеческие эмоции

Лошади могут распознавать человеческие эмоции, сообщает Scientific Reports.
Японские ученые провели эксперимент — лошадям показывали сердитые или улыбающиеся портреты людей посторонних и знакомых. Потом животным дали прослушать записи голосов людей с похвалой и сердитой интонацией.
Выяснилось, что лошади лучше понимают команды, если совпадали голосовая интонация и выражение лица. Например, конь поймет, что человек лжет, если его мимика с интонацией голоса не совпала, пишет "Росбалт".
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