Выяснилось, от чего будет зависеть успех пенсионной реформы

Он уверен, что резонансный законопроект принимается в нужное время: в противном случае бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) просто опустеет.

27 июня глава ПФР Антон Дроздов заявил, что повышение пенсионных выплат на 12 тысяч рублей в течение 2019 года не потребует дополнительных бюджетных затрат.

"Это эффект повышения пенсионного возраста", — пояснил Дроздов, его слова цитирует РИА Новости.

Глава ПФР также отметил, что в 2019 году рост пенсий в любом случае будет опережать рост уровня инфляции. При этом он уточнил, что точные цифры роста пенсионных выплат пока просчитать сложно — этот вопрос будет обсуждаться на бюджетной комиссии в июле.

По мнению лидера "Партии пенсионеров России", обещание ПФР вполне реализуемо, но параллельно с этим необходимо всерьез заняться развитием страны, а особенно поселков и малых городов.

"Если смогут повернуть экономику в сторону людей и улучшить качество жизни, то тогда будет положительный эффект. Главное, чтобы опять не началась какая-нибудь оптимизация расходов, которая ударит по людям", — отметил политик в беседе с "URA.RU".

Собеседник агентства убежден, что реформа, несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, принимается вовремя — если медлить с повышением пенсионного возраста еще несколько лет, то хуже будет всем — от пенсионеров до молодежи.

Чеботарев считает, что разговоры о вреде пенсионной реформы во многом возникают из-за недостаточного освещения темы федеральными СМИ.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Инициатива предусматривает поэтапное увеличение сроков выхода россиян на пенсию: 63 года — для женщин и 65 лет — для мужчин. В парламенте документ будет рассматриваться в рамках осенней сессии.