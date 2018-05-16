Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства

Президент России подписал указ о структуре нового правительства, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В действующей структуре произойдет ряд изменений. В частности, Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — вопросами научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом.
Федеральное агентство научных организаций упразднят. Торговые представительства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли, а Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству.
Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития.
Кроме того, появится должность первого вице-премьера — министра финансов. Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.
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