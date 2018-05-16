Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства

В действующей структуре произойдет ряд изменений. В частности, Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — вопросами научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом.

Федеральное агентство научных организаций упразднят. Торговые представительства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли, а Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству.

Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития.

Кроме того, появится должность первого вице-премьера — министра финансов. Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.