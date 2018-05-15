Алтайский вице-премьер сказал, что не стоит ждать сюрпризов от нового правительства

Пока формирование нового состава правительства России не несет рисков для властей Алтайского края в вопросе лоббирования интересов региона. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Виталий Снесарь 14 мая.
Он сказал, что две краеугольные для региона позиции — руководителей минфина и минсельхоза — не должны принести больших сюрпризов. Отношения и с Антоном Силуановым, и с Алексеем Гордеевым налажены довольно давно (предполагается, что оба станут зампредами в правительстве — по финансовой и аграрной политике соответственно).
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
— У нас конструктивные взаимоотношения с министерством финансов. В этой связи новые перспективы с прежним составом руководителей ведомства нам очень нравятся. Если мы сумеем сохранить тот алгоритм взаимодействия, который выработался на протяжении серьезного временного промежутка, то, думаю, мы не пострадаем.
Он позитивно оценил и возвращение в правительство как куратора аграрной отрасли Алексея Гордеева, который был министром сельского хозяйства с 1999 до 2009 годы, а потом — до 2017 года — занимал пост главы Воронежской области.
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
— С ним мы выстроили коммуникации еще в бытность его министром сельского хозяйства, затем поддержка отношений велась уже на межгубернаторском уровне. Гордеев прекрасно знает наш регион, наши потребности. И тут, думаю, никаких сюрпризов ждать не стоит.
Снесарь также порадовался последней информации о сохранении поста главы минэнерго Александром Новаком: "С этим ведомством мы реализуем целый спектр мероприятий: проекты в Рубцовске, с "МРСК Сибири" и так далее".
Резюмируя тему вице-премьер сказал: "Что называется "будем посмотреть".
Правительство России ушло в отставку 7 мая, после вступления в должность президента России Владимира Путина. Премьер-министром нового кабмина уже назначен Дмитрий Медведев. Он внес свои предложения по составу своих заместителей. В числе самых резонансных - кандидатура Виталия Мутко, прежде возглавлявшего спортивное ведомство, на пост вице-премьера по строительству и взаимодействию с регионами.
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