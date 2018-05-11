Володин рассказал о преимуществе "русского языка" Мутко на стройке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы профильных думских комитетов провели встречу с Виталием Мутко — кандидатом на пост вице-премьера, курирующего строительство, сообщает РИА Новости.
По итогам встречи Володин заявил, что у Мутко есть все необходимые для работы в правительстве знания, а сам он — "человек эффективный", и "работа на конечный результат — его основное качество, его особенность".
"Его отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно. Те, кто увлекается иностранными языками, все меньше и меньше понимают, и им точно на стройке будет тяжело. Это качество тоже в плюс",— пояснил спикер Госдумы.
Ранее назначенный главой правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что планирует назначить Мутко куратором строительства в России, пишет polit.ru. Это заявление вызвало улыбки у депутатов в Госдуме, где проходило утверждение кандидатуры премьер-министра.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, узнав о кандидатуре Мутко на пост вице-премьера, курирующего строительство, заявил: "Когда мне сказали, что вице-премьером по строительству будет человек, который в стройке-то ни уха, ни рыла… Что ж мы его собираемся выбирать", пишет znak.com.
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