Владимир Путин поблагодарит россиян за голоса

23 марта покажут обращение Владимира Путина к россиянам, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По словам собеседников телеканала, обращение уже записано.
В обращении Путин поблагодарит россиян, которые приняли участие в голосовании на выборах. Избранный президент призовет граждан к единству.
Песков о высоком проценте проголосовавших за Путина: Он сам сказал, что это было довольно неожиданно для него pic.twitter.com/XYbHVw3TIg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 марта 2018 г.
Также будет поднята тема о технологическом рывке. Эту тему Путин поднимал и на встрече со своими доверенными лицами в конце января, и позже — в послании Федеральному собранию, пишет znak.com.
Выборы президента России состоялись 18 марта.
Владимир Путин после обработки 99,83% бюллетеней победил на выборах с рекордными 76,6% голосов. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин (11,82%), третье — Владимир Жириновский (5,86%), следом идет Ксения Собчак (1,66%), далее — Григорий Явлинский (1,04%), последние места между собой разделили Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов. На сегодняшний день, по данным ЦИК, явка на президентских выборах составила более 67%.
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