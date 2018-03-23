Владимир Путин поблагодарит россиян за голоса

В обращении Путин поблагодарит россиян, которые приняли участие в голосовании на выборах. Избранный президент призовет граждан к единству.

Песков о высоком проценте проголосовавших за Путина: Он сам сказал, что это было довольно неожиданно для него pic.twitter.com/XYbHVw3TIg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 марта 2018 г.

Также будет поднята тема о технологическом рывке. Эту тему Путин поднимал и на встрече со своими доверенными лицами в конце января, и позже — в послании Федеральному собранию, пишет znak.com.

Выборы президента России состоялись 18 марта.

Владимир Путин после обработки 99,83% бюллетеней победил на выборах с рекордными 76,6% голосов. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин (11,82%), третье — Владимир Жириновский (5,86%), следом идет Ксения Собчак (1,66%), далее — Григорий Явлинский (1,04%), последние места между собой разделили Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов. На сегодняшний день, по данным ЦИК, явка на президентских выборах составила более 67%.