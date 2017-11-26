Власти Барнаула потратят почти 80 млн на озеленение города

Власти Барнаула объявили аукцион на проведение работ по озеленению и содержанию территории города на 2018 год. Начальная цена контракта — почти 80 млн рублей из городского бюджета, сказано на сайте Госзакупок.
Подрядчик должен будет ухаживать за газонами, содержать цветники, благоустраивать клумбы и цветники, ухаживать за садово-парковыми асфальтовыми и плиточными дорожками, ухаживать за скамейками и урнами, содержать наружные ограды, ухаживать за лестницей в Нагорном парке, очищать дождеприемники, сносить старые деревья и высаживать новые.
Аукцион пройдет 14 декабря 2017 года, а работы подрядчик будет выполнять до 31 декабря 2018 года.
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