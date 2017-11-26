Власти Барнаула потратят почти 80 млн на озеленение города

Подрядчик должен будет ухаживать за газонами, содержать цветники, благоустраивать клумбы и цветники, ухаживать за садово-парковыми асфальтовыми и плиточными дорожками, ухаживать за скамейками и урнами, содержать наружные ограды, ухаживать за лестницей в Нагорном парке, очищать дождеприемники, сносить старые деревья и высаживать новые.

Аукцион пройдет 14 декабря 2017 года, а работы подрядчик будет выполнять до 31 декабря 2018 года.