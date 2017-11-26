Власти Барнаула потратят почти 80 млн на озеленение города

Сегодня, 17:12.
Жизнь

Власти Барнаула объявили аукцион на проведение работ по озеленению и содержанию территории города на 2018 год. Начальная цена контракта — почти 80 млн рублей из городского бюджета, сказано на сайте Госзакупок.

ул.Профинтерна, от Калинина до Комсомольского. 212 деревьев здесь заменят на 241.
ул.Профинтерна, от Калинина до Комсомольского. 212 деревьев здесь заменят на 241. Фото: Семен Богданов.

Подрядчик должен будет ухаживать за газонами, содержать цветники, благоустраивать клумбы и цветники, ухаживать за садово-парковыми асфальтовыми и плиточными дорожками, ухаживать за скамейками и урнами, содержать наружные ограды, ухаживать за лестницей в Нагорном парке, очищать дождеприемники, сносить старые деревья и высаживать новые.

Аукцион пройдет 14 декабря 2017 года, а работы подрядчик будет выполнять до 31 декабря 2018 года.

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