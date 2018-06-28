Путин наградил в Кремле Кобзона, Безрукова и механизатора с Алтая

27 июня в Екатерининском зале Кремля прошло награждение государственными наградами. Владимир Путин вручил ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам. Среди научных деятелей, врачей, звезд кино и шоу-бизнеса оказался и механизатор Алтайского края.
Орден Почета Владимир Путин вручил механизатору Виктору Юдину, который 14 лет трудится в крестьянском хозяйстве Александра Гукова в Ключевском районе.
Среди других награжденных — актер Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, хоккеист Вячеслав Фетисов.
Владимир Путин,
президент России:
— Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это значимый вклад в развитие России. И конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение. Ваша жизнь – это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для неё как можно больше: добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему.
Это уже не первая награда Виктора Юдина. В 2002 году механизатор стал победителем краевого трудового соревнования, в 2003 награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2012 — ему присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".
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