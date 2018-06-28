Путин наградил в Кремле Кобзона, Безрукова и механизатора с Алтая

— Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это значимый вклад в развитие России. И конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение. Ваша жизнь – это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для неё как можно больше: добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему.