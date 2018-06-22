В кокошниках и купальниках : прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018"

Более 20 тысяч человек посетили агрофорум "День сибирского поля-2018" за два прошедших дня. Среди них было много и прекрасных девушек. Они посещали стенды, рассказывали о технике, раздавали листовки, танцевали, фотографировались и даже проверяли здоровье - по-настоящему и в шутку.
"Каково в вашем организме содержание содовой?" - задавали вопрос очаровательные "медсестры" с фонендоскопами. Всем посетителям они раздавали флаеры и отправляли в павильон "Барнаульского пивзавода" за бесплатным напитком для поддержания водного баланса в организме.
Их "коллеги",настоящие врачи и медсестры, на специально оборудованной площадке проверяли здоровье посетителей выставки уже по-настоящему. На агрофоруме два дня работала экспозиция, посвященная мобильной медицине, где совершенно бесплатно можно было пройти обследование.
В этом году в нарядах прекрасных особ были заметны национальные мотивы.
Девушек в "кимоно", кокошниках, кавказских национальных костюмах и не только запечатлел фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин.
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