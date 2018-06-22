В кокошниках и купальниках : прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018"

Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

"Каково в вашем организме содержание содовой?" - задавали вопрос очаровательные "медсестры" с фонендоскопами. Всем посетителям они раздавали флаеры и отправляли в павильон "Барнаульского пивзавода" за бесплатным напитком для поддержания водного баланса в организме.

Их "коллеги",настоящие врачи и медсестры, на специально оборудованной площадке проверяли здоровье посетителей выставки уже по-настоящему. На агрофоруме два дня работала экспозиция, посвященная мобильной медицине, где совершенно бесплатно можно было пройти обследование.

В этом году в нарядах прекрасных особ были заметны национальные мотивы.

Девушек в "кимоно", кокошниках, кавказских национальных костюмах и не только запечатлел фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин.