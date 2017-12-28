Внезапно: омским чиновникам строго рекомендовали не принимать подарки от друзей и родных

Омское управление по профилактике коррупционных правонарушений посоветовало чиновникам не брать подарки от своих друзей, на личных мероприятиях и семейных ужинах — это можно трактовать как получение взятки. Получение презентов может стать причиной увольнения и даже уголовного дела, сообщает "Омск здесь".
Подарки, полученные на протокольных мероприятиях, в командировках и других официальных мероприятиях подлежат сдаче, пишет издание.
"Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка, — уголовную ответственность", — заявили представители управления по профилактике коррупционных правонарушений.
Ранее администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга опубликовала на своем портале новость-инструкцию, "как отличить подарок от взятки?". "Основным критерием является мотив, по которому гражданами указанным лицам передаются такие ценности. Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федерации, дарение происходит безвозмездно, то есть без каких-либо встречных обязательств со стороны одаряемого", — сказано в инструкции, пишет znak.com.
Факт
Принятие чиновниками подарков запрещено нормами Гражданского кодекса РФ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.