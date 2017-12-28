Внезапно: омским чиновникам строго рекомендовали не принимать подарки от друзей и родных

Подарки, полученные на протокольных мероприятиях, в командировках и других официальных мероприятиях подлежат сдаче, пишет издание.

"Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка, — уголовную ответственность", — заявили представители управления по профилактике коррупционных правонарушений.

Ранее администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга опубликовала на своем портале новость-инструкцию, "как отличить подарок от взятки?". "Основным критерием является мотив, по которому гражданами указанным лицам передаются такие ценности. Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федерации, дарение происходит безвозмездно, то есть без каких-либо встречных обязательств со стороны одаряемого", — сказано в инструкции, пишет znak.com.

Факт

Принятие чиновниками подарков запрещено нормами Гражданского кодекса РФ.