Во льдах Арктики обнаружили таинственные отверстия

Эту находку специалисты нашли во время полета над Арктикой. По словам ученых, лед со странными лунками образовался за последний сезон.

Такой молодой лед прирастает за зиму и покрывает тонким слоем чистую воду между льдами.

По одной из версий, в этом месте могли столкнуться льды, из-за чего образовался зубчатый рельеф. Сами отверстия могут быть лунками, которые проделали тюлени для того, чтобы дышать. Также возможно, что лунки образовались под действием теплых вод с материка, пишет "Росбалт".