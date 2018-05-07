Во льдах Арктики обнаружили таинственные отверстия

Вчера, 22:00.
Жизнь

Специалисты NASA обнаружили во льдах над морем Бофорта необычные отверстия.

Арктика.
Арктика. Фото: открытые источники в интернете.

Эту находку специалисты нашли во время полета над Арктикой. По словам ученых, лед со странными лунками образовался за последний сезон.

Такой молодой лед прирастает за зиму и покрывает тонким слоем чистую воду между льдами.

По одной из версий, в этом месте могли столкнуться льды, из-за чего образовался зубчатый рельеф. Сами отверстия могут быть лунками, которые проделали тюлени для того, чтобы дышать. Также возможно, что лунки образовались под действием теплых вод с материка, пишет "Росбалт".

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