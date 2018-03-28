Во Владимире загорелся автобус МЧС с журналистами, выехавшими на проверку ТЦ

Журналистам удалось покинуть дымящийся автобус. Водитель потушил пожар огнетушителем.

Транспорт предоставило местное управление МЧС.

Журналисты отправились в этой рейд для того, чтобы проверить, насколько соответствуют местные ТЦ нормам пожарной безопасности, пишет "Росбалт".

25 марта в Кемерово практически полностью выгорел ТЦ "Зимняя вишня". Виной всему — нарушение правил пожарной безопасности. В ТЦ по официальным данным погибли 64 человека.

28 марта в России объявлен национальный траур после этих событий.