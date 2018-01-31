Воду пить можно: Карлин и Дугин открыли сооружения, которые очистят Барнаулку

Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Александр Карлин и Сергей Дугин на очистных сооружениях. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Александр Карлин и Сергей Дугин на очистных сооружениях. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Александр Карлин и Сергей Дугин. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Александр Карлин и Сергей Дугин. Фото: Надежда Будрина. Очистные сооружения у Барнаулки. Фото: Надежда Будрина. Александр Карлин и Сергей Дугин. Фото: Надежда Будрина. Алекснадр Карлин на очистных сооружениях. Фото: Надежда Будрина. Александр Карлин и Сергей Дугин на очистных сооружениях. Фото: Надежда Будрина.

В очистные сооружения будут собираться стоки с улиц Льва Толстого, Мало-Тобольской, проспектов Ленина и Социалистического — это почти 27 га. Вода будет собираться в дождеприемные колодцы и по закрытым сетям ливневой канализации поступать в накопительные подземные резервуары, которые расположены на глубине 12 м. Затем вода будет очищаться в четыре этапа, рассказал руководитель отдела пусконаладочных работ "РТ-Экос" Дмитрий Обухов. Эта компания — дочка "Ростеха", она поставила и контролировала монтаж оборудования на очистных сооружениях.

"Здесь можно будет рыбу разводить, и, вполне вероятно, воду попить", — отметил глава Барнаула Сергей Дугин.

Очистные сооружения будут работать круглый год в автоматическом режиме, без постоянного персонала, рассказал Леонид Яковенко, директор по развитию "РТ-Экос". А контролировать работу будут бригады обслуживающей организации "Акваметр".

Проверяя ход работ, Александр Карлин лично запустил сооружение нажав на кнопку. А вот воду пить отказался.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— В Сибири такие технологии появились впервые. Для нас это означает чистые улицы и дороги в центре Барнаула. Барнаулка вновь становится рекой, которая дала имя краевой столице. Последние годы она работала как коллектор. С помощью этого сооружения очистят значительную часть вод Барнаулки до установленных стандартов. Все, что река получала в виде дождей и снега, будет проходить через очистные.

Строительство системы очистки ливневых и талых вод в Барнауле началось два года назад. Это очередной этап развития туркластера "Барнаул — горнозаводской город". На очистные сооружения на ул.Чехова потратили около 300 млн рублей, на ливневую канализацию и благоустройство улиц в туристическом кластере — 128 млн.

Этот проект позволит очищать сточные воды по высоким стандартам на импортном оборудовании.

Этапы очистки воды 1. Из ливневой канализации стоки будут поступать в цех грубой механической очистки, где будет удаляться весь твердый мусор. 2. Затем вода будет очищаться в резервуарах химической очистки с помощью реагентов, нефтеуловителей и фильтров. 3. Следующий этап — биологическая очистка с с помощью биореактора и активного ила. 4. Завершающий этап — обеззараживание воды ультрафиолетовыми лампами. 5. Затем стоки сбрасываются по коллектору в Барнаулку.

Запустить объект планируют с появлением талых вод, ориентировочно в апреле 2018 года. Производительность сооружений — 36 литров в секунду, это примерно 126 кубов в час. Если качество воды позволит, то производительные мощности увеличат.

По словам Сергея Дугина, в этом году строительство ливневок в центре города продолжат. Их сделают в границах проспектов Ленина и Социалистического — на улицах Ползунова, Пушкина и Гоголя.