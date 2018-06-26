Волочкову пристыдили за грязные волосы

Сегодня, 20:27.
Жизнь

"Домашнее" фото в Instagram известной балерины Анастасии Волочковой вызвало шквал критики со стороны подписчиков ее аккаунта. Особенно сильно приме досталось за ее внешний вид.

Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года. Фото: www.instagram.com/volochkova_art/.

Анастасия поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в коротких шортах и без бюстгалтера, сообщает "Утро.ру".

На фото балерина позирует с двумя мужчинами. "Наша команда!", — написано под фото.

Но снимок Волочковой ужаснул ее подписчиков: "Прима-балерина в домашних трусах и с грязной головой. Позорище", — обрушились на Волочкову с критикой в соцсети. После волны негатива от поклонников балерина закрыла для всех доступ к комментированию этого фото, пишет ura.ru.

Ранее Анастасия Волочкова показала фантастическую растяжку во время отдыха на яхте — шпагат в 240 градусов.

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