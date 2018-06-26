Волочкову пристыдили за грязные волосы

Анастасия поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в коротких шортах и без бюстгалтера, сообщает "Утро.ру".

На фото балерина позирует с двумя мужчинами. "Наша команда!", — написано под фото.

Но снимок Волочковой ужаснул ее подписчиков: "Прима-балерина в домашних трусах и с грязной головой. Позорище", — обрушились на Волочкову с критикой в соцсети. После волны негатива от поклонников балерина закрыла для всех доступ к комментированию этого фото, пишет ura.ru.

Ранее Анастасия Волочкова показала фантастическую растяжку во время отдыха на яхте — шпагат в 240 градусов.