Анастасия Волочкова вновь оголилась и сменила любимую позу

"Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море. В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще… Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя.опа. А я слушаю шум волн. А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов", - сделала подпись под снимком Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Июн 2018 в 6:29 PDT

К слову сказать, в этот раз Анастасия закрыла комментарии к провокационной фотографии, лишив своих подписчиков возможности порассуждать на эти "философские" темы. Обычно они не стесняются в выражениях и не скупятся на укоры балерины по любому поводу. Особенно много негатива притягивает к себе любимая поза балерины шпагат. Правда надо сказать, что его Волочкова не стала использует реже.