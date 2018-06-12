Анастасия Волочкова вновь оголилась и сменила любимую позу

Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала фанатов снимком в Instagram. На нем скандально известная балерина стоит, повернувшись спиной к зрителю, в откровенном бикини, которое демонстрирует фигуру Волочковой во всей красе. Чтобы не провоцировать пользователей соц сети дива шоу-бизнеса закрыла комментирование этого снимка.
"Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море. В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще… Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя.опа. А я слушаю шум волн. А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов", - сделала подпись под снимком Волочкова.
К слову сказать, в этот раз Анастасия закрыла комментарии к провокационной фотографии, лишив своих подписчиков возможности порассуждать на эти "философские" темы. Обычно они не стесняются в выражениях и не скупятся на укоры балерины по любому поводу. Особенно много негатива притягивает к себе любимая поза балерины шпагат. Правда надо сказать, что его Волочкова не стала использует реже.
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