Все меньшему числу россиян нравится секс

Опрос показал, что сейчас больше всего удовольствия от секса получают люди в возрасте от 18 до 29 лет (24%) и от 30 до 39 лет (20%). Также роль играет образование: 13% респондентов с диплом вуза или техникума получают удовольствие от этого занятия.

Еще важен достаток. 17% россиян с высоким потребительским статусом выбирают этот вид досуга. Также он интересен холостякам — 16%.

"Левада-центр" выяснил, что только 8% женщин России получают удовольствие от секса. Среди мужчин таких 17%.

Чем больше всего любят заниматься россияне?

Россияне всех социальных и возрастных группы любят смотреть телевизор.