Все меньшему числу россиян нравится секс

Количество россиян, которым нравится заниматься любовью, сократилось с 15% в 2010 году до 12% в 2018. Таковы результат опроса, который в апреле проводил "Левада-центр".
Опрос показал, что сейчас больше всего удовольствия от секса получают люди в возрасте от 18 до 29 лет (24%) и от 30 до 39 лет (20%). Также роль играет образование: 13% респондентов с диплом вуза или техникума получают удовольствие от этого занятия.
Еще важен достаток. 17% россиян с высоким потребительским статусом выбирают этот вид досуга. Также он интересен холостякам — 16%.
"Левада-центр" выяснил, что только 8% женщин России получают удовольствие от секса. Среди мужчин таких 17%.
Чем больше всего любят заниматься россияне?
Россияне всех социальных и возрастных группы любят смотреть телевизор.
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