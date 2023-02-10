Все тащат в дом. Четыре советских мультфильма и одна современная книга о домовых, которые научат порядку

Ко Дню домового Altapress.ru нашел четыре советских мультфильма про маленьких хранителей очага и одну современную, смешную и ироничную книгу.

«Домовенок Кузя»

Цикл мультфильмов, история которого началась в 1984 году. Перед зрителем предстает чумазый домовенок, чей ветхий дом снесли. Тогда маленький дух переселяется в квартиру к девочке Наташе, которая пообещала не рассказывать о нем родителям.

«Матерью» мультяшного домового стала писательница и мультипликатор Татьяна Александрова. Она создала цикл историй о Кузеньке и даже проиллюстрировала их.

Почти все фразы домовенка Кузи превратились в крылатые выражения.

Запасы не меряны, убытки не считаны. Разоримся, по миру пойдем!

«Домовенок Кузя». www.kinopoisk.ru «Домовенок Кузя». www.kinopoisk.ru

«Домовой и хозяйка»

Этот мультфильм вышел в 1988 году. Он о вредном домовом, который живет на чердаке и пакостит хозяйке дома, потому что та в него не верит. У Домового есть лишь один друг — Кот.

«Домовой и хозяйка». Кадры из мультфильма «Домовой и хозяйка»

День домового ежегодно отмечают 10 февраля. В народе праздник называют Кудесы или Велесичи.

«Бездомные домовые»

«Бездомные домовые» — первый советский кукольный мультфильм про домовых. Два его героя, братья-домовики, весьма хозяйственны: они помогают жильцам дома, следят за скотом и не скрываются. Все меняется, когда подгорают пирожки и хозяйка выгоняет духов из дома.

Мультфильм вышел в 1981 году.

«Бездомные домовые». ru.wikipedia.org

«Домовые , или сон в зимнюю ночь»

Мультфильм «Домовые, или сон в зимнюю ночь» появился на экранах в 1987 году. Его главный герой сидит в кресле напротив телевизора и спит, а на экране группа «Домовые» исполняет песни о необходимости экономии воды и электроэнергии.

В мультфильме нет никаких диалогов, только песни домовиков, которые кружат по дому и наводят порядок.

«Домовые , или сон в зимнюю ночь». ru.wikipedia.org

«Дневник Домового»

Книгу «Дневник Домового» написали в 2015 году. Сначала она распространялась только в сети. Позже автор Евгений Чеширко сочинил целый цикл записок хамоватого домовика.

Грубоватый, но очаровательный Домовой ведет собственный дневник жизни в доме. В каждой его строчке — юмор, ирония и беспредельные проделки с Котом и псом Халком.