Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров

Вулкан активизировался 25 апреля. С тех пор выбросы пепла на нем происходят постоянно. 15 мая выброс зафиксировали на высоте 7,5 тыс. метров, затем пепел поднялся до 10 тыс. метров.

"В зависимости от интенсивности выбросов меняется высота столба. Шлейф распространялся в северо-восточном направлении от вулкана", — цитирует РИА Новости представителя службы.

По данным МЧС, в населенных пунктах Камчатского края пеплопада не зафиксировано. В последнее время на Камчатке также регулярно происходят выбросы на вулкане Карымский. За прошлые сутки их было три.

Факты

Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) — действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка.

Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке, его высота составляет 4750 метров.

Возраст вулкана приблизительно 7 тыс. лет.