20 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Кино и ТВ

Warner Bros снимет сериал по вселенной Гарри Поттера

Голливудская киностудия Warner Bros снимет сериал, героями которого станут персонажи из знаменитых романов о Гарри Поттере. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кинопоиск

По данным издания, между компанией и писательницей Джоан Роулинг уже заключена соответствующая договоренность. Правда, официального подтверждения этих сведений от киностудии пока не последовало.

Журналисты полагают, что сериал по вселенной Гарри Поттера выпустят на стриминговой платформе HBO Max.

Напомним, что семь романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышедшие с 1997 по 2007 годы, изданы более чем на 80 языках. Их общий тираж превышает 500 млн экземпляров. По мотивам этих книг сняты восемь фильмов.

Ранее сообщалось, что студия «Тритэ» Никиты Михалкова и киностудия «Союзмультфильм» экранизируют известный советский мультфильм «Бременские музыканты». В фильме снимутся актеры Константин Хабенский и Юрий Стоянов. Режиссером картины выступит Алексей Нужный.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость