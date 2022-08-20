Warner Bros снимет сериал по вселенной Гарри Поттера

Голливудская киностудия Warner Bros снимет сериал, героями которого станут персонажи из знаменитых романов о Гарри Поттере. Об этом сообщает газета Daily Mail .

По данным издания, между компанией и писательницей Джоан Роулинг уже заключена соответствующая договоренность. Правда, официального подтверждения этих сведений от киностудии пока не последовало.

Журналисты полагают, что сериал по вселенной Гарри Поттера выпустят на стриминговой платформе HBO Max.

Напомним, что семь романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышедшие с 1997 по 2007 годы, изданы более чем на 80 языках. Их общий тираж превышает 500 млн экземпляров. По мотивам этих книг сняты восемь фильмов.

Ранее сообщалось, что студия «Тритэ» Никиты Михалкова и киностудия «Союзмультфильм» экранизируют известный советский мультфильм «Бременские музыканты». В фильме снимутся актеры Константин Хабенский и Юрий Стоянов. Режиссером картины выступит Алексей Нужный.