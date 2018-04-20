"Я устал, я ухожу". Депутаты приняли отставку главы Шипуновского района

Информацию о том, что Николай Рыбоконенко, срок полномочий которого заканчивался в 2021 году, подал в отставку, подтвердил депутат райсовета Александр Вакаев.

Отставку депутаты приняли большинством голосов: 12 за, пять против. Часть из них все же просили главу остаться. Но по уставу района, после написания заявления отставка была бы неизбежной независимо от решения райсовета.

По словам Вакаева, глава объяснил, что устал и больше не может работать в этой должности.

Александр Вакаев,

депутат Шипуновского районного совета депутатов:

— Глава села, глава района — это громоотдвод. Люди выплескивают на него все свое недовольство — маленькими пенсиями, паводком, холодом в домах. А местная власть не может ничего решить, потому что все упирается в деньги. Бюджет нашего района только на 30% наполняется за счет собственных доходов. Мы заложники большой политики, стрелки переводят на муниципалитеты. По моим сведениям, не выдерживают и главы сельсоветов — у нас в районе ушли в отставку двое глав, избранных только прошлой осенью... По-человечески Рыбоконенко просто жалко. Хотя и от нас, депутатов, ему этой зимой досталось — отопительный сезон прошел очень тяжело.

Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Дорохова, работавшая заместителем Рыбоконенко и председателем комитета по финансам. Александр Вакаев сообщил, что на следующей сессии райсовета, скорее всего, будет объявлен конкурс на замещение должности главы района. Возможные кандидатуры на эту должность пока не понятны.

Рыбоконенко родился 4 мая 1964 года в селе Комариха Шипуновского района. Закончил истфак АлтГУ. Работал учителем в средней школе, потом директором. Несколько лет был руководителем центра социальной помощи семье и детям Шипуновского района.

Потом занимал разные должности в администрации Шипуновского района — вплоть до главы администрации (с марта 2015 года).