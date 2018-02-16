Якутские браконьеры застрелили 38 диких северных оленей

Установлено, что в период с 16 января по 11 февраля четверо уроженцев Жиганского района охотились на безымянной речке, впадающей в реку Сэрки, без разрешения на добычу дикого северного оленя на территории резервата "Линдэ".

Сумма ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, составила 2 850 000 рублей.

Материалы дела переданы в отдел МВД РФ по Жиганскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ.