Опрос. За что вы цените современных женщин?

— Ценю прежде всего за смелость. Я вообще люблю смелых людей, и тем более смелых женщин. Мне нравится, когда они ломают стереотипы, которые уже устарели, но имеют место быть. Например, девушки сейчас уже не стесняются знакомиться с парнями первыми, хотя раньше это было табу. Они осваивают "мужские" профессии и с удовольствием этим занимаются. Ставят себе цель и идут к ней несмотря ни на что. Недавно я летел в самолете, пилотом которого была женщина. Мне это очень понравилось. Это достойно восхищения и уважения.