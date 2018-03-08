Опрос. За что вы цените современных женщин?

Более ста лет назад учредили праздник, называемый "женским днем". Он появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Поначалу праздник был посвящен в основном дамам, достигшим успехов в "мужских" профессиях, а после стал распространяться на всех.
Современные женщины, кажется, уже добились для себя очень многого. И, конечно, они разительно отличаются от предыдущего поколения, своих матерей и бабушек. Даже 10 лет разницы в возрасте уже имеют значение. "МЭ" решил узнать у мужчин, за что они ценят современных женщин.
Владимир Перунов,
повар:
— За доброту и преданность. Эти качества редко встретишь в современных женщинах. Тех, у кого они есть, ценю.
Евгений Хухлындин,
парикмахер:
— Ценю прежде всего за смелость. Я вообще люблю смелых людей, и тем более смелых женщин. Мне нравится, когда они ломают стереотипы, которые уже устарели, но имеют место быть. Например, девушки сейчас уже не стесняются знакомиться с парнями первыми, хотя раньше это было табу. Они осваивают "мужские" профессии и с удовольствием этим занимаются. Ставят себе цель и идут к ней несмотря ни на что. Недавно я летел в самолете, пилотом которого была женщина. Мне это очень понравилось. Это достойно восхищения и уважения.
Николай Шалашков,
механизатор:
— Женщины настолько сложные существа, что их невозможно оценить по какому-либо одному критерию или сказать, что именно в ней нравится. С кем-то это будет душевное общение, а кто-то понравится за красоту глаз. Это всегда индивидуальный процесс. Мне нравится высказывание одного из сатириков: "Женщины намного умнее мужчин, ведь ни одна женщина не полюбит мужчину за то, что у него красивые ноги". Это правда. Мы можем ценить в женщинах кучу действительно хороших качеств: доброту, ум, находчивость и смелость, а полюбить за длинные ноги и пышную грудь.
Игорь Бобров,
предприниматель:
— За чувство юмора, ум, умение не выносить мозг мужчине. Это самое важное помимо внешней привлекательности.
Антон Одинцов,
прораб:
— Я не люблю современных женщин в том понимании этого слова, которое сейчас повсеместно диктуется. То есть, вот этих феминистичных особ, которые не считаются с мнением мужчин. Мне нравятся женщины, способные поддерживать чистоту в доме и вкусно готовить, создающие вокруг себя особенную атмосферу тепла и уюта. Женщины, которые воспитывают детей, а не бросают их на нянь и бабушек. Которые ставят во главу угла семью, а не карьеру.
Дмитрий Коробкин,
IT-специалист:
— Я ценю женщин за сам факт их существования. За то, что без них теряется смысл жизни. За поддержку, которую они оказывают своим мужчинам. За то, что несмотря на дикую нагрузку и труд наравне с мужским, они умудряются быть красивыми.
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