Российского судью уволили за сон на заседаниях и потерю ключей от сейфа

В Еврейской автономной области (ЕАО) судью привлекли к дисциплинарной ответственности за сон на заседаниях, а также потерю ключей от служебного кабинета и сейфа.
Уволенный мужчина с 2013 года работал судьей Биробиджанского районного суда.
Решение было принято региональной квалификационной коллегией судей.
"Проведенной служебной проверкой установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года … судья спал в судебных заседаниях во время судебного следствия", — говорится в вердикте коллегии.
Кроме того, по данным коллегии, в октябре 2017 года судья потерял ключи от служебного кабинета, сейфа и печать. Ему пришлось воспользоваться дубликатами, взятыми у коллег. Позже потерянные вещи были найдены посторонними людьми.
Провинившийся не стал оспаривать факт потери ключей и печати. Сон на заседаниях он объяснил приемом успокоительного "в связи со сложившимися семейными обстоятельствами". Однако коллегия решила, что данный довод не является оправданием и, в итоге, мужчина получил дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий, пишет ura.ru.
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