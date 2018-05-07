Российского судью уволили за сон на заседаниях и потерю ключей от сейфа

Уволенный мужчина с 2013 года работал судьей Биробиджанского районного суда.

Решение было принято региональной квалификационной коллегией судей.

"Проведенной служебной проверкой установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года … судья спал в судебных заседаниях во время судебного следствия", — говорится в вердикте коллегии.

Кроме того, по данным коллегии, в октябре 2017 года судья потерял ключи от служебного кабинета, сейфа и печать. Ему пришлось воспользоваться дубликатами, взятыми у коллег. Позже потерянные вещи были найдены посторонними людьми.

Провинившийся не стал оспаривать факт потери ключей и печати. Сон на заседаниях он объяснил приемом успокоительного "в связи со сложившимися семейными обстоятельствами". Однако коллегия решила, что данный довод не является оправданием и, в итоге, мужчина получил дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий, пишет ura.ru.