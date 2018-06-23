Задержать. Депортировать. Аргентина просит выслать своих болельщиков за жесткую драку

Драка произошла на последних минутах матча Чемпионата мира по футболу при счете 3:0 в пользу хорватов в Нижнем Новгороде. Несколько аргентинских фанатов набросилась на хорватского болельщика, они повалили парня на пол и стали бить его ногами.

Очевидцы пытались отогнать молодых людей, чтобы помочь пострадавшему. И вот министр безопасности Аргентины обратилась в твиттере к властям России с просьбой задержать их и депортировать.

Чуть позже министр также запретила посещать матчи другому аргентинцу. Он использовал женщину, чтобы заставить повторять ее нецензурные выражения в прямом эфире. И записал это на видео. Поступок этот министр безопасности Аргентины назвала сексизмом и неуважением.

Мужчину ввели в базу, так что он не сможет попасть на стадионы во время чемпионата мира по футболу России, написала министр в твиттере.