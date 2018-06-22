Исландского болельщика прооперировали в Волгограде

Сейчас 50-летний исландец находится в кардиореанимации 25-й больницы и пробудет там предположительно до трех суток, рассказали в комитете по здравоохранению Волгоградской области.

18 июня за два часа до начала матча Тунис — Англия в волгоградскую больницу попал футбольный болельщик сборной Англии. У него оказался перелом руки после ДТП. Этого пациента уже готовят к выписке, страховые компании решают вопрос о его возвращении домой.

Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 22 июня. ЧМ-2018 продлится до 15 июля.