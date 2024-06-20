«Зазывала», битая полиция и невиновный конь. Что за бунт произошел в начале 20 века в Змеиногорске

- В 1906 году в селе Змеиногорском (сейчас — город) прошел бунт. Все началось с ярмарочной потасовки 20 декабря: произошла драка между крестьянами и киргизами из-за лошади, похищенной и опознанной хозяином (крестьянином).
- В рапорте начальника Алтайского округа говорилось, что полицейские, надзиратели и урядники пытались прекратить драку, но их тотчас же побили. Спасаясь от толпы, правоохранители скрылись во дворе исправника.
Быт старообрядцев Алтая. Змеиногорский уезд Томской губернии, 1912 г. Фото: Новоселов Александр Ефремович (1884-1918).
vk.com/kraevedaltay
- Тот конфликт оказался лишь началом запланированной забастовки, которая переросла в грабеж. Часть толпы бросилась за полицейскими, другая — к дому исправника: все имущество уничтожили, а здание и надворные постройки сожгли. Следом бунтари отправилась грабить «богатых людей».
- Под «горячую руку» попали торговые дома, купеческие владения и аптека имения. Здесь грабители собирались вскрыть несгораемый денежный ящик, но не успели. На следующее утро власти сформировали дружину из 50 человек, вооруженных винтовками. Восставших утихомирили.
- По официальным данным во время беспорядков убили четырех человек: погибших в пожарах не учитывали. Сколько было раненых — неизвестно. Их увозили приезжие из деревень. Причины погрома тоже не удалось установить.
- Предполагалось, что потасовку спланировал мужчина, который недавно переехал в село под видом часовщика. По словам крестьян, с осени мужчина ездил по деревням на ярмарки и зазывал людей на «забастовку».
Окрестности Змеиногорска.
vk.com/kraevedaltay
- В рапорте полиции были отсылки на суммы ущербов представителей власти, чьи дома пострадали во время народных волнений. Так, управляющий имением донес, что убыток от погрома — 3 тыс. рублей. Он попросил назначить ему пособие и «обеспечить возможность для отдыха и покоя, дабы восстановить здоровье от пережитых волнений».
- Сегодня за такой бунт преступникам могло бы грозить тюремное заключение до 15 лет.
Самое важное - в нашем Telegram-канале