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День в истории

«Зазывала», битая полиция и невиновный конь. Что за бунт произошел в начале 20 века в Змеиногорске

Столкнулись на алтайской ярмарке киргизы и местные крестьяне — не могли коня поделить. Но он оказался лишь предлогом для настоящего бунта, котором пострадали все: крестьяне, полиция, здания, имущество. Вот как это было.

Алтайская ярмарка начала 20 века.
Алтайская ярмарка начала 20 века.
vk.com/akunb
  • В 1906 году в селе Змеиногорском (сейчас — город) прошел бунт. Все началось с ярмарочной потасовки 20 декабря: произошла драка между крестьянами и киргизами из-за лошади, похищенной и опознанной хозяином (крестьянином).
  • В рапорте начальника Алтайского округа говорилось, что полицейские, надзиратели и урядники пытались прекратить драку, но их тотчас же побили. Спасаясь от толпы, правоохранители скрылись во дворе исправника.
Быт старообрядцев Алтая. Змеиногорский уезд Томской губернии, 1912 г. Фото: Новоселов Александр Ефремович (1884-1918).
Быт старообрядцев Алтая. Змеиногорский уезд Томской губернии, 1912 г. Фото: Новоселов Александр Ефремович (1884-1918).
vk.com/kraevedaltay
  • Тот конфликт оказался лишь началом запланированной забастовки, которая переросла в грабеж. Часть толпы бросилась за полицейскими, другая — к дому исправника: все имущество уничтожили, а здание и надворные постройки сожгли. Следом бунтари отправилась грабить «богатых людей».
  • Под «горячую руку» попали торговые дома, купеческие владения и аптека имения. Здесь грабители собирались вскрыть несгораемый денежный ящик, но не успели. На следующее утро власти сформировали дружину из 50 человек, вооруженных винтовками. Восставших утихомирили.
  • По официальным данным во время беспорядков убили четырех человек: погибших в пожарах не учитывали. Сколько было раненых — неизвестно. Их увозили приезжие из деревень. Причины погрома тоже не удалось установить.
  • Предполагалось, что потасовку спланировал мужчина, который недавно переехал в село под видом часовщика. По словам крестьян, с осени мужчина ездил по деревням на ярмарки и зазывал людей на «забастовку».
Окрестности Змеиногорска.
Окрестности Змеиногорска.
vk.com/kraevedaltay
  • В рапорте полиции были отсылки на суммы ущербов представителей власти, чьи дома пострадали во время народных волнений. Так, управляющий имением донес, что убыток от погрома — 3 тыс. рублей. Он попросил назначить ему пособие и «обеспечить возможность для отдыха и покоя, дабы восстановить здоровье от пережитых волнений».
  • Сегодня за такой бунт преступникам могло бы грозить тюремное заключение до 15 лет.

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