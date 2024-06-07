От стоянки кораблей до двух потопов. Почему исчезла алтайская деревня Зимовка и при чем тут барнаульский Затон

Когда в Барнауле начали появляться судоходные компании, корабли отправляли зимовать то в Затон, то в Зимовку (которую образовали специально для этого). В итоге там сформировалась полноценная деревня. К сожалению, существовала она недолго: суда стал принимать Барнаул, а на Зимовку обрушились два потопа.