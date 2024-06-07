От стоянки кораблей до двух потопов. Почему исчезла алтайская деревня Зимовка и при чем тут барнаульский Затон

- Писатель Владимир Коржов в книге «Городские окраины» рассказывал, что деревня Зимовка образовалась благодаря развитию судоходства в Барнауле в конце 19 века. И находилась она в устье реки Лосиха за протокой Талой, позже разделенной насыпью железнодорожного моста.
- На левом городском берегу не было заливов для зимовки судов, поэтому в конце 19 и начале 20 веков судовладельцы частных барнаульских пароходных компаний оставляли свои корабли на зиму в Бобровском Затоне и в Зимовке.
- Изначально в Зимовке находилась небольшая заимка. Позже она разрослась до целой деревни в 150-200 дворов.
- В 1930-е с образованием судоремонтного завода главным местом зимовки стал Затон, который меньше затапливался в половодье. Кроме того, через 20 лет суда на зимовку стал принимать и Барнаул. А залив на Зимовке постепенно затягивался илом и песком.
Деревня Зимовка на старой карте.
Прошлое. Барнаул. Алтайский край./ Алексей Челомбитко
- Два крупных наводнения в 1960-х ускорили исчезновение деревни. Из-за потопа 1966 года в поселке закрыли начальную школу. А через три года во время наводнения смыло местный продуктовый магазин.
- Позднее на месте деревушки располагались дачные, садоводческие участки. Но уже во время переписи 2001 года Зимовку не учитывали.
Пароходы Мельниковой.
retro.moi-barnaul.ru
- В 2005 году Зимовку исключили из учетных документов — все жители уехали из деревни. Так Зимовка исчезла с карты Алтайского края.
По книге писателя Владимира Коржова «Городские окраины».
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