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День в истории

От стоянки кораблей до двух потопов. Почему исчезла алтайская деревня Зимовка и при чем тут барнаульский Затон

Когда в Барнауле начали появляться судоходные компании, корабли отправляли зимовать то в Затон, то в Зимовку (которую образовали специально для этого). В итоге там сформировалась полноценная деревня. К сожалению, существовала она недолго: суда стал принимать Барнаул, а на Зимовку обрушились два потопа.

Деревня Зимовка в 1912 году.
Деревня Зимовка в 1912 году.
Прошлое. Барнаул. Алтайский край./ Алексей Челомбитко
  • Писатель Владимир Коржов в книге «Городские окраины» рассказывал, что деревня Зимовка образовалась благодаря развитию судоходства в Барнауле в конце 19 века. И находилась она в устье реки Лосиха за протокой Талой, позже разделенной насыпью железнодорожного моста.
  • На левом городском берегу не было заливов для зимовки судов, поэтому в конце 19 и начале 20 веков судовладельцы частных барнаульских пароходных компаний оставляли свои корабли на зиму в Бобровском Затоне и в Зимовке.
  • Изначально в Зимовке находилась небольшая заимка. Позже она разрослась до целой деревни в 150-200 дворов.
  • В 1930-е с образованием судоремонтного завода главным местом зимовки стал Затон, который меньше затапливался в половодье. Кроме того, через 20 лет суда на зимовку стал принимать и Барнаул. А залив на Зимовке постепенно затягивался илом и песком.
Деревня Зимовка на старой карте.
Деревня Зимовка на старой карте.
Прошлое. Барнаул. Алтайский край./ Алексей Челомбитко
  • Два крупных наводнения в 1960-х ускорили исчезновение деревни. Из-за потопа 1966 года в поселке закрыли начальную школу. А через три года во время наводнения смыло местный продуктовый магазин.
  • Позднее на месте деревушки располагались дачные, садоводческие участки. Но уже во время переписи 2001 года Зимовку не учитывали.
Пароходы Мельниковой.
Пароходы Мельниковой.
retro.moi-barnaul.ru
  • В 2005 году Зимовку исключили из учетных документов — все жители уехали из деревни. Так Зимовка исчезла с карты Алтайского края.

По книге писателя Владимира Коржова «Городские окраины».

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