«Сдержанные на вид и отзывчивые на деле». Как алтайский моряк спасал людей во время землетрясения в Мессине

В начале 20 века на территории Мессины произошло крупнейшее в истории Европы землетрясение. Неподалеку проходили учения российских моряков, которые получили по радио сигнал бедствия и отправились на помощь: разгребать завалы и эвакуировать людей. О помощи русских моряков мессинцы помнят до сих пор.

Русские моряки с линкора "Слава" разбирают завалы для выживших на Виа Идрия возле разрушенной гражданской больницы.

28 декабря 1908 года произошло сильнейшее в истории Европы землетрясение. Эпицентром с магнитудой 7 баллов стала местность между Сицилией и Апеннинским полуостровом.

Во время катастрофы почти полностью разрушились города Реджо-Калабрия и Мессина, где погибли 75 тыс. жителей. Жертв могло быть и больше, если бы на помощь не подоспели русские моряки.

Перевозка раненных мессинцев на русские корабли. avvmf.ru

В тот день в порту Аугуста на Сицилии, в 80 милях от Мессины, находился учебный отряд Балтийского флота под командованием контр-адмирала Владимира Литвинова. Он состоял из линкоров «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Богатырь» и «Адмирал Макаров».

За день до землетрясения отряд отрабатывал совместное маневрирование и учебные стрельбы. Как только он получил сигнал бедствия из Мессины, контр-адмирал отдал команду сниматься с якоря. Практически одновременно с просьбой о помощи к русским морякам обратились и итальянские власти.

Среди тех моряков был матрос линкора «Слава» из алтайского села Иконниково Смоленского района.

«Люди, потерявшие кров и родных бегали по набережной в поисках спасения. Некоторые держали в руках вещи. Городские власти куда-то скрылись, и мессинцы были предоставлены самим себе. А между тем подземные толчки еще продолжались, и многие здания рушились на глазах», — вспоминал алтайский моряк.

Русские моряки вызволили из-под обломков более 2000 мессинцев.

Корреспондент «Дейли Телеграф» сообщал: «Русские шли только туда, куда, казалось, нельзя было проникнуть».

Завал через Кардинес. В то время это была одна из главных магистралей Мессины. en.wikipedia.org

В 1911 году отчеканили особую серебряную медаль на бело-зеленой ленте. Ее вручали офицерам, нижним чинам и врачам эскадры контр-адмирала Литвинова, участвовавшим в помощи пострадавшим жителям Мессины. Такими медалями наградили более 3000 человек.

Итальянская журналистка Матильда Серао отзывалась об этой спасательной операции как о нетленной странице человеческой доброты.

«В истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости. Но самую вечную и нетленную вписали они — светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые в деле», — писала Серао.

В Мессине установили бронзовый памятник с надписью: «Русским морякам, героям милосердия и самопожертвования. Благодарные потомки и жители Мессины». В честь некоторых героев назвали улицы восстановленного города.

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