«Сдержанные на вид и отзывчивые на деле». Как алтайский моряк спасал людей во время землетрясения в Мессине

- 28 декабря 1908 года произошло сильнейшее в истории Европы землетрясение. Эпицентром с магнитудой 7 баллов стала местность между Сицилией и Апеннинским полуостровом.
- Во время катастрофы почти полностью разрушились города Реджо-Калабрия и Мессина, где погибли 75 тыс. жителей. Жертв могло быть и больше, если бы на помощь не подоспели русские моряки.
- В тот день в порту Аугуста на Сицилии, в 80 милях от Мессины, находился учебный отряд Балтийского флота под командованием контр-адмирала Владимира Литвинова. Он состоял из линкоров «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Богатырь» и «Адмирал Макаров».
- За день до землетрясения отряд отрабатывал совместное маневрирование и учебные стрельбы. Как только он получил сигнал бедствия из Мессины, контр-адмирал отдал команду сниматься с якоря. Практически одновременно с просьбой о помощи к русским морякам обратились и итальянские власти.
- Среди тех моряков был матрос линкора «Слава» из алтайского села Иконниково Смоленского района.
«Люди, потерявшие кров и родных бегали по набережной в поисках спасения. Некоторые держали в руках вещи. Городские власти куда-то скрылись, и мессинцы были предоставлены самим себе. А между тем подземные толчки еще продолжались, и многие здания рушились на глазах», — вспоминал алтайский моряк.
- Русские моряки вызволили из-под обломков более 2000 мессинцев.
- Корреспондент «Дейли Телеграф» сообщал: «Русские шли только туда, куда, казалось, нельзя было проникнуть».
- В 1911 году отчеканили особую серебряную медаль на бело-зеленой ленте. Ее вручали офицерам, нижним чинам и врачам эскадры контр-адмирала Литвинова, участвовавшим в помощи пострадавшим жителям Мессины. Такими медалями наградили более 3000 человек.
- Итальянская журналистка Матильда Серао отзывалась об этой спасательной операции как о нетленной странице человеческой доброты.
«В истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости. Но самую вечную и нетленную вписали они — светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые в деле», — писала Серао.
- В Мессине установили бронзовый памятник с надписью: «Русским морякам, героям милосердия и самопожертвования. Благодарные потомки и жители Мессины». В честь некоторых героев назвали улицы восстановленного города.
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