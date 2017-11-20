Земельный участок и дом экс-директора алтайской компании "Альтаир-Агро" продадут с молотка

Дом и земельный участок бывшего владельца "Альтаир-Агро" выставили на продажу. Здание общей площадью 423,8 квадратных метров и земельный участок в 1 тыс. 696 квадратных метров продают единым лотом. Коттедж находится в микрорайоне Фирсова слобода. Об аукционе сообщает "Интерфакс".
Стартовая цена лота — 17,78 млн рублей.
Прием заявок на участие в торгах открылся 20 ноября. Он завершится 22 декабря. Аукцион назначен на 23 декабря.
Altapress.ru писал, что в сентябре 2016 года Сергея Ножкина, владельца крупнейшего алтайского мясоперерабатывающего предприятия "Альтаир-агро," признали банкротом по инициативе Сбербанка. На самом предприятии ввели конкурсное производство, а в марте 2017 года открыли процедуру реализации имущества.
В "Альтаир-агро" конкурсное производство введено в июне 2016 года. Иск о банкротстве компании подала ПСК "Синергия" (Барнаул), которой "Альтаир-агро" задолжало 794,8 тыс. руб. Всего на момент введения конкурсного производства задолженность "Альтаир-агро" перед кредиторами превысила 2,7 млрд руб. В марте 2017 года имущественный комплекс предприятия приобрела омская группа "Руском" за 596,9 млн руб. Новый владелец планирует инвестировать 400 млн руб. в завершение строительства свинокомплекса и запустить производство 5 тыс. тонн свинины к 2019 году, пишет "Коммерсантъ".
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