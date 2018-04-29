Жена директора ФСО заработала больше, чем все руководство ФСБ

Жена главы ФСО Дмитрия Кочнева — Марина Медведева — заработала в 2017 году 55,3 млн рублей. Это следует из декларации, которую 28 апреля опубликовало ведомство.
Марина Медведева — член правления нефтехимической компании "Сибур" и директор компании по общекорпоративным вопросам — заработала в 2017 году в пять раз больше, чем сам Кочнев, и примерно на 20 млн руб. больше, чем все заместители главы ФСО, вместе взятые, пишет РБК.
На Марину Медведеву зарегистрировано два земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м, четыре квартиры, жилой и гостевой дома, а также легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4МATIC, следует из декларации. Сам Кочнев владеет только квартирой площадью 101,7 кв. м и автомобилем Renault Duster; он задекларировал доход 11 млн руб.
Пятеро заместителей директора ФСО, а также комендант Московского Кремля Сергей Хлебников совокупно заработали в прошлом году 34 млн руб. Совокупный доход всего руководства службы вместе с супругами составил по итогам 2017 года 108,1 млн руб. — на четверть больше, чем в прошлом году (86,5 млн), но меньше, чем в 2015 году (126 млн руб.).
Доход директора ФСО по итогам 2017 года превысил доход директора ФСБ Александра Бортникова, который заработал 10,9 млн руб. Всего руководство ФСБ вместе с супругами заработало 42,6 млн руб. — на 9,2 млн руб. меньше, чем в прошлом году, следует из деклараций, опубликованных на сайте ФСБ.
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