Жительница США устала от сексуальных желаний жениха и утопила его

Инцидент произошел на реке Гудзон. Мужчина отправился покататься на лодке. Его возлюбленная умышленно вытащила сливную пробку, в результате чего лодка наполнилась водой и затонула.

По признаниям женщины, она и раньше задумывалась о смерти любимого. Особенно ей не нравилось его предложение устроить секс втроем.

Женщина признала себя виновной в убийстве. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. По словам матери погибшего, это недостаточное наказание за такое преступление, пишет Lenta.ru.