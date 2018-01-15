Жительница США устала от сексуальных желаний жениха и утопила его

Вчера, 21:16.
Происшествия

Проживающая в США 37-летняя уроженка Латвии утопила в реке своего 46-летнего жениха. По ее словам, она не могла больше выносить сексуальных желаний мужчины, пишет Daily Mail.

Лодка. Рыбаки.
Лодка. Рыбаки. Фото: СС0.

Инцидент произошел на реке Гудзон. Мужчина отправился покататься на лодке. Его возлюбленная умышленно вытащила сливную пробку, в результате чего лодка наполнилась водой и затонула.

По признаниям женщины, она и раньше задумывалась о смерти любимого. Особенно ей не нравилось его предложение устроить секс втроем.

Женщина признала себя виновной в убийстве. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. По словам матери погибшего, это недостаточное наказание за такое преступление, пишет Lenta.ru.

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