Жительница США устала от сексуальных желаний жениха и утопила его

Проживающая в США 37-летняя уроженка Латвии утопила в реке своего 46-летнего жениха. По ее словам, она не могла больше выносить сексуальных желаний мужчины, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел на реке Гудзон. Мужчина отправился покататься на лодке. Его возлюбленная умышленно вытащила сливную пробку, в результате чего лодка наполнилась водой и затонула.
По признаниям женщины, она и раньше задумывалась о смерти любимого. Особенно ей не нравилось его предложение устроить секс втроем.
Женщина признала себя виновной в убийстве. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. По словам матери погибшего, это недостаточное наказание за такое преступление, пишет Lenta.ru.
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