Жертвами землетрясения на границе Ирана и Ирака стали не менее 100 человек

В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы. Местные жители, опасаясь афтершоков, остаются на улицах. За последние три часа было зафиксировано 12 повторных толчков. Их магнитуда варьировалась от 3,6 до 4,7, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что стратегические объекты не пострадали и продолжают функционировать. Тяжелораненые будут доставлены на армейских вертолетах в Тегеран. Газета.ru сообщает о 1000 пострадавших.

Президент ИРИ Хасан Роухани поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В регионе развернуты полевые госпитали, местных жителей обеспечивают продуктами, теплыми вещами и топливом.

Подземные толчки магнитудой 7,6 были зафиксированы в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. По информации EMSC, подземные толчки ощущались также в Кувейте, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет "Коммерсант".