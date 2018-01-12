Жириновский угрожал расстрелами во время программы федерального телеканала

Гости студии обсуждали вооружение, которое США поставляют Украине. Политолог Вадим Трюхан отказался реагировать на реплики Жириновского, заявив, что тот устраивает цирк. Затем он приказал политику не угрожать украинцам. После этого Жириновский двинулся на него.

"Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев!" — кричал он, приближаясь к Трюхану. Либерал-демократ заявил, что Украина ответит за каждого убитого на Донбассе, кричал, чтобы тот убирался из студии, обозвал его скотиной, бил кулаком по стойке. Ведущие пытались утихомирить политика, напоминая, что он участвует в предвыборной кампании, но Жириновский не успокаивался. Конфликт постепенно стих, однако Трюхан все же покинул студию, когда лидер ЛДПР попытался его поддеть. "На вокзал не езжай, Трюхан, тебя там арестуют!" — сказал он ему вслед, пишет Lenta.ru.

Программа "60 минут" выходит на "России 1" с сентября 2016 года. Ее ведет семейная пара — Ольга Скабеева и Евгений Попов.