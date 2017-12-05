Жириновский устроит в Барнауле концерт группы "На-На" и ярмарку

В Барнаул 12 декабря приедет поезд ЛДПР из Москвы. Днем в городе проведут ярмарку Жириновского, а вечером перед барнаульцами выступит группа "На-На", сообщает пресс-служба партии ЛДПР.
Ярмарку Жириновского проведут у дворца культуры (А. Петрова,146а) в 12:00. Гостям обещают игры, угощения и подарки от партии ЛДПР. Кроме того, можно будет передать свои обращения для Владимира Жириновского и других депутатов партии.
Группа "На-На" выступит перед барнаульцами вечером. На концерт будут пускать по пригласительным билетам. Их можно будет бесплатно получить на ярмарке. Информация по телефону 8 (3852) 63-65-46.
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