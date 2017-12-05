Жириновский устроит в Барнауле концерт группы "На-На" и ярмарку

Ярмарку Жириновского проведут у дворца культуры (А. Петрова,146а) в 12:00. Гостям обещают игры, угощения и подарки от партии ЛДПР. Кроме того, можно будет передать свои обращения для Владимира Жириновского и других депутатов партии.

Группа "На-На" выступит перед барнаульцами вечером. На концерт будут пускать по пригласительным билетам. Их можно будет бесплатно получить на ярмарке. Информация по телефону 8 (3852) 63-65-46.