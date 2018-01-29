Житель Алтайского края попал в больницу с болью в животе после ложки наркотика

Как рассказали в краевой прокуратуре, в октябре 2017 года обвиняемый незаконно нарвал коноплю и стал хранить ее в своем гараже. Через некоторое время мужчина решил употребить наркотик, предварительно приготовив из него гашишное масло. После употребления столовой ложки смеси наркотических средств — марихуаны и гашишного масла — волчихинец обратился в местную ЦРБ с острой болью в животе.

Дежурному врачу больницы мужчина пояснил, что накануне употреблял жареную коноплю. После оказания медицинской помощи врач рассказал обо всем полиции.

При обыске у мужчины сотрудники полиции изъяли марихуану общей массой 12,4 грамма и гашишное масло массой 1,5 грамма, что является значительным размером. Сельчанину грозит серьезный срок.