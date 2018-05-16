Житель Алтайского края вместо покупки получил в посылке кирпич

Молодой человек договорился с неизвестным о покупке видеокарты и перевел на указанный счет 15 тысяч 300 рублей. Однако вместо нужного товара в пластиковом конверте оказался обычный кирпич. "Продавец" на связь больше не вышел.

Подобные инциденты случались на территории Бийска уже неоднократно: сотрудники полиции рекомендуют бийчанам с осторожностью заключать финансовые сделки с незнакомцами дистанционно.