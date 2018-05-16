Житель Алтайского края вместо покупки получил в посылке кирпич

22-летний житель Бийска заказал видеокарту через социальные сети и вместо заранее оплаченной покупки получил в посылке кирпич, сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
Молодой человек договорился с неизвестным о покупке видеокарты и перевел на указанный счет 15 тысяч 300 рублей. Однако вместо нужного товара в пластиковом конверте оказался обычный кирпич. "Продавец" на связь больше не вышел.
Подобные инциденты случались на территории Бийска уже неоднократно: сотрудники полиции рекомендуют бийчанам с осторожностью заключать финансовые сделки с незнакомцами дистанционно.
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