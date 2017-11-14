Жители Алтая помогли водителям автобуса, застрявшим на трассе после аварии с контрактниками

Помогли водителям. Фото: vk.com/barneos22. Помогли водителям. Фото: vk.com/barneos22. Помогли водителям. Фото: vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, сейчас у водителей есть все необходимое. Несмотря на свое тяжелое положение, мужчины больше волнуются о пассажирах своего рейса и интересуются, как они доехали.

Сообщается, что мужчин временно отпустили домой, к ним приехала смена. Кроме того барнаульцы сообщили, что сотрудники военной прокуратуры приедут на место трагедии уже в четверг.

Напомним, 8 ноября в 6:45 на 106 км автодороги А-З22 в Топчихинском районе столкнулись две иномарки и пассажирский автобус. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Mark II двигался из Барнаула в Алейск. На виадуке он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он наехал на ограждение и столкнулся с рейсовым автобусом Foton, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Затем водитель автомобиля Renault Duster, который ехал в попутном направлении, столкнулся с этими транспортными средствами.

В аварии пострадали семь человек, четверо из них скончались на месте.Все погибшие ехали в Toyota Mark II. Жертвами аварии стали 21-летний водитель и его пассажиры — парни 23-х, 24-х и 30-ти лет. Они погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Все они были бойцами разведывательно-десантной роты войсковой части №41659, которые недавно вернулись из Сирии. Военные отбыли дома отпуск и возвращались на службу в часть.

Водителя автомобиля Renault Duster и его пассажиров, 27-летнего парня и 37-летнюю женщину госпитализировали с травмами. В автобусе никто не пострадал, пассажиров отправили другим автобусом.