К 14 февраля алтайские водители сделали огромную валентинку из автомобилей

Заринские автомобилисты выстроили автомобили в форме большого сердца. Видео опубликовал Дмитрий Приб.
В создании "автомобильной валентинки" участвовали несколько десятков машин. Автор ролика поздравил всех с Днем святого Валентина и пожелал любить друг друга и быть счастливыми.
Напомним, ранее в Заринске автомобилисты выстраивались в форме гигантской снежинки. Тогда во флешмобе участвовали больше 50 машин.
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