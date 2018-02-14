К 14 февраля алтайские водители сделали огромную валентинку из автомобилей

В создании "автомобильной валентинки" участвовали несколько десятков машин. Автор ролика поздравил всех с Днем святого Валентина и пожелал любить друг друга и быть счастливыми.

Напомним, ранее в Заринске автомобилисты выстраивались в форме гигантской снежинки. Тогда во флешмобе участвовали больше 50 машин.