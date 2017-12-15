Жители Алтайского края в предновогодние дни раньше получат пенсии и пособия

Сегодня, 11:12.
Жизнь

В Алтайском крае почта изменит сроки доставки пенсий и других выплат в предновогодние дни, сообщает пресс-служба краевого ПФР. Изменения связаны с завершением финансового года.

Почта России.
Почта России. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В почтовых отделениях пенсии будут выдавать до 21 декабря.

Деньги за 22 декабря пенсионеры края получат досрочно 20 и 21 декабря.

В отделениях почтовой связи уже разместили соответствующие объявления.

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