В России сократят количество льготников и уменьшат выплаты

Главы ведомства Антон Силуанов заявил, что "семь человек из десяти сегодня получают поддержку государства, хотя нуждающихся значительно меньше".

Изменения коснутся тех, кто получает льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезда в транспорте. В последнее время уже были сильно сокращены расходы по оплате стоимости проезда для отдельных категорий граждан. Под ударом могут оказаться те пенсионеры, которые раньше выходят на пенсию. Их льготы могут быть перераспределены, например, в пользу остальных пенсионеров, как более нуждающихся в поддержке слоев населения.

Сейчас предложения Минфина обсуждаются в правительстве.